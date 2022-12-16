А что, так можно было? Как быстро и просто купить автомобиль с пробегом в кредит

Автомобильный рынок, как и многие другие сферы жизни, претерпел в 2022 году многочисленные изменения. Из России ушли некоторые привычные иностранные автобренды, но эту нишу быстро заполнили другие компании. Также активнее стал развиваться рынок авто с пробегом. Этому способствуют и более доступные кредитные предложения. Многие сомневаются: брать автомобиль сейчас или подождать снижения цен? А что, если дальше будет ещё дороже? Или подходящих моделей просто не останется в наличии?

Если автомобиль нужен срочно, и особенно — какой-то конкретный, лучше не откладывать с покупкой. Возможно, потом вам придётся долго искать подходящий вариант, а может, даже заказывать его из другого города. Тем более что сейчас любую машину можно взять в кредит. Даже если она б/у.

Где взять кредит?

Для этого можно обратиться в автосалон «Сибирь Авто». Эта компания с 2016 года занимается продажей автомобилей с пробегом. У них есть собственный автопарк более чем из 140 машин: японские, европейские, корейские и российские. Каждая — чистая, исправная, проверенная технически и юридически и полностью готовая к передаче новому владельцу.

«Наши автомобили проходят тщательную подготовку к продаже — химчистку, полировку, удаление вмятин. Вы даже не почувствуете, что кто-то ездил на этой машине раньше — она как новая», — рассказали в автосалоне.

«Сибирь Авто» предоставляют услугу кредитования и на выставленные у них модели, и на любые другие — например, которые вы нашли по объявлению, на онлайн-площадках или даже у соседа.

Что для этого нужно?

Если вы только думаете о покупке авто, вы можете зайти на сайт «Сибирь Авто» и посмотреть каталог автомобилей в наличии. Здесь же можно рассчитать кредит на понравившуюся модель: это ни к чему не обязывает, зато вы будете знать примерный ежемесячный платёж и условия, сможете оценить, подходит вам это или нет.

После вы уже можете приехать в автосалон, лично осмотреть машину, провести тест-драйв. Если всё устроит, вы сразу, на месте оформите кредит и уедете уже на новом автомобиле. Сотрудники сами оформят заявку и свяжутся с партнёрами, пока вы пьёте вкусный кофе. «Сибирь Авто» сотрудничает с такими известными банками, как Росгосстрах, ВТБ, Тинькофф Банк, БыстроБанк и другими.

Кроме того, на сайте «Сибирь Авто» вы можете рассчитать кредит на любой другой автомобиль — например, с «Дрома» или «Авито»: просто оставьте заявку, и вам перезвонят.

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А первый взнос?

Он не обязателен, но если вы покупаете автомобиль взамен старого, вашу машину примут как первый взнос. Это очень удобно: не нужно заморачиваться с продажей, ждать, пока найдётся покупатель. Вы просто приезжаете в салон на старом авто, эксперты его оценивают, получившуюся сумму засчитывают вам в кредит и вы уезжаете домой уже на новой машине.

«Мы предложим высокую цену за ваш автомобиль, быстро оформим документы. Сделка будет комфортной и безопасной для вас», — отметили в салоне.

Так что всё просто: выбираете автомобиль, звоните в «Сибирь Авто», оформляете кредит и у вас новое авто. Узнать подробнее об автокредите в «Сибирь Авто» можно по телефону: 8 (964) — 086-66-83.

Салон автомобилей с пробегом ООО «Сибирь Авто»

Адрес: Барнаул, улица Малахова, 86в (ТРЦ «Весна»)

Тел.: 8(3852) 99-66-35

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