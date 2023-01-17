Алтайские чиновники отменили закупку "обязательно чёрного" авто за 3 млн рублей

11 января информацию о дорогостоящем лоте опубликовали на сайте госзакупок

17 января 2023, 11:01, ИА Амител

Фото: nissan-ant22.ru

Администрация Завьяловского района отменила закупку дорогостоящего автомобиля для служебных нужд, сообщает Народный фронт.

В декабре чиновники согласовали в Минпромторге приобретение автомобиля Nissan Terranо стоимостью более 2 млн рублей, но затем решили купить более дорогой – за 3,19 млн, при этом обязательно чёрного цвета.

Народный фронт Алтайского края порекомендовал главе района рассмотреть вариант приобретения более бюджетного отечественного автомобиля, а сэкономленные деньги предложили отправить для помощи мобилизованным и их семьям.

"Мы считаем, что в текущей ситуации администрации района есть куда потратить такие средства, кроме как на покупку автомобиля. Например, на прямые свои обязанности в рамках исполнения закона № 131-ФЗ, описывающего общие принципы организации местного самоуправления. Думаю, жители Завьялова подскажут, куда именно нужно направить высвободившиеся средства", – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк.

Напомним, ранее Алтайский Роспотребнадзор решил закупить люксовые внедорожники для для взятия пробы воды и воздуха.