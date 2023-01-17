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Алтайские чиновники отменили закупку "обязательно чёрного" авто за 3 млн рублей

11 января информацию о дорогостоящем лоте опубликовали на сайте госзакупок

17 января 2023, 11:01, ИА Амител

Фото: nissan-ant22.ru
Фото: nissan-ant22.ru

Администрация Завьяловского района отменила закупку дорогостоящего автомобиля для служебных нужд, сообщает Народный фронт.

В декабре чиновники согласовали в Минпромторге приобретение автомобиля Nissan Terranо стоимостью более 2 млн рублей, но затем решили купить более дорогой – за 3,19 млн, при этом обязательно чёрного цвета.

Народный фронт Алтайского края порекомендовал главе района рассмотреть вариант приобретения более бюджетного отечественного автомобиля, а сэкономленные деньги предложили отправить для помощи мобилизованным и их семьям.

"Мы считаем, что в текущей ситуации администрации района есть куда потратить такие средства, кроме как на покупку автомобиля. Например, на прямые свои обязанности в рамках исполнения закона № 131-ФЗ, описывающего общие принципы организации местного самоуправления. Думаю, жители Завьялова подскажут, куда именно нужно направить высвободившиеся средства", – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк.

Напомним, ранее Алтайский Роспотребнадзор решил закупить люксовые внедорожники для для взятия пробы воды и воздуха.

 

Комментарии 15

  • И как же пацаны будут без черненькой машинки... Злые вы.
    17 января, Гость   Ответить
  • пусть за лям берут и краснинькую!
    17 января, Гость   Ответить
  • Охамели эти сотрудники народного фронта, как теперь чиновники будут исполнять свои обязанности без автомобиля за 3 млн рублей?
    17 января, Гость   Ответить
  • В Завьловском районе так хорошо с бюджетом, что уже не знают, на что тратить деньги бюджетные? У чиновников совесть есть или нет?
    17 января, Гость   Ответить
  • Что творится в этом мире. Гибнут защищая вот таких " Горе руководителей". Красиво жить не запретишь!!!
    17 января, Гость   Ответить
  • У чиновников совесть есть или нет? - Вы бы еще у кота про совесть спросили, чесслово)
    17 января, Гость   Ответить
  • Вот недаром говорят - за на вести. Тут ведь главное угадать с материалом.
    17 января, Гость   Ответить
  • А в Степном озере что с отменённым крузаком за 17 млн порешали? Затаились на время и выжидают?
    17 января, Гость   Ответить
  • амик освятите положение дел с крузаком за 17 млн в Степном озере! А то многие ох как кричали на частников, а кгда на смену частникам пришли государевы люди, они вдруг за 17 млн себе авто пожелали!
    17 января, Гость   Ответить
  • Чем плох голубенький автомобиль?
    17 января, Гость   Ответить
  • Чем плох голубенький автомобиль? - Так это... пропаганда же. У нас же как - посмотрел не туда, и все, ориентация пропала. А тут аж целый автомобиль, в котором ездить надобно) Вы как маленький прямо.
    17 января, Гость   Ответить
  • Какая приятная акция Народного фронта, поджал
    17 января, Гость   Ответить
  • почему статья про Terrano, а на фото = Хитрила?
    17 января, Гость   Ответить
  • почему статья про Terrano, а на фото = Хитрила?" Потому-что на сарае написано одно,а в сарае другое. Будешь корреспондентом-будешь и фото соответствующее прикреплять.
    17 января, Гость   Ответить
  • Гость, ну ниссан же
    17 января, Гость   Ответить
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