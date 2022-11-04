Алтайские отделения ГИБДД изменили график работы в праздники

К прежнему расписанию подразделения вернутся с 6 ноября

4 ноября 2022, 12:30, Никита Черников

Изменился график работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

4 ноября у отделений — выходной. 5 ноября они будут работать с 09:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

«В последующие дни регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Алтайского края будут работать по установленному графику», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в ГИБДД призвали жителей Алтайского края к осторожности на дорогах из-за снега и гололедицы.

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