Алтайских водителей предупредили о плохой видимости на дорогах
Автомобилисты сообщают о крайне сложной обстановке на трассе Барнаул — Рубцовск и Камень-на-Оби — Павловск
24 декабря 2022, 16:00, Никита Черников
Пользователи соцсетей предупреждают автолюбителей о крайне плохой видимости на дорогах Алтайского края из-за непогоды.
Telegram-канал «В курсе 22» сообщил, что крайне сложная обстановка, в частности, наблюдается на трассе Барнаул — Рубцовск.
В комментариях пользователи уточнили, что в районе Камня-на-Оби ситуация намного сложнее:
«Павловск — Камень-на-Оби ещё хуже» — «С Камня-на-Оби сейчас ехала, видимость метров пять — и всё, белая пелена».
В то же время в Белокурихе «погода божественная: тихо, морозно», отметила одна из пользовательниц.
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