Автобус и грузовик в Татарстане ехали в попутном направлении

Автобус и грузовик, попавшие в ДТП с 13 погибшими в Татарстане, ехали в попутном направлении. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД по региону.

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Авто Число погибших в ДТП в Татарстане выросло до 13 человек

В ведомстве уточняют, что столкновение допустил 56-летний водитель автобуса. Он врезался в движущийся в попутном направлении грузовик, буксируемый на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ".

После столкновения пассажирский автобус перевернулся и загорелся. По последним данным, 13 человек погибли, еще 12 человек получили ранения.

Как пишет РИА "Новости", уже извлечены из автобуса тела восьми погибших. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Авария произошла в ночь на воскресенье, 2 июля, недалеко от города Заинск. Пассажирский автобус ехал по маршруту Самара-Ижевск. После столкновения автобус перевернулся и загорелся. В момент аварии в автобусе находились 28 человек, включая водителя.