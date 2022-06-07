Автоцентр «Альбион Моторс» открыл в Барнауле салон китайского премиум-бренда Exeed

Компания «Альбион Моторс», официальный представитель Jaguar и Land Rover в Алтайском крае, открыл в Барнауле салон китайского премиум-бренда Exeed. Он начал работу в комплексе на проспекте Калинина, 15е.

Exeed — это премиальный бренд китайской компании CHERY: по аналогии с тем, как у Toyota есть бренд Lexus, у Nissan — Infiniti, у Honda — Acura, у Hyundai — Genesis. Линейка марки на сегодня состоит из трёх моделей — LX (от 2,539 млн рублей), TXL (от 3,439 млн рублей), VX (от 4,289 млн рублей).

В условиях приостановки продаж в России новых автомобилей японских и европейских премиум-брендов, а также ограничений, накладываемых санкциями, Exeed активно наращивает своё присутствие в России. Так, помимо Барнаула, ожидается открытие официального дилера в Новосибирске.

По словам генерального директора «Альбион Моторс» Елены Марисиной, премиальные внедорожники Exeed уже в наличии в официальном дилерском центре. Вся линейка автомобилей доступна для тест-драйва.

Exeed центр Альбион

Адрес: пр. Калинина, 15е

Тел: 50-22-50