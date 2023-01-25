Автодилеры сообщили о возможном дефиците автомобилей в России

В стране будут европейские машины, но на них останется острый дефицит

25 января 2023, 11:41, ИА Амител

Фото: freepik.com

Новые азиатские и европейские автомобили массового сегмента полностью не исчезнут с российского рынка, сообщает РИА Новости.

Эксперты отметили, что на "массовые машины" есть спрос, отработаны альтернативные каналы поставок, но дефицит на них сохранится.

"Говорить о полном исчезновении таких массовых автомобилей из российских автосалонов нельзя, на популярные модели есть спрос. Многие дилеры уже наладили альтернативные каналы поставок, хотя возить массовый сегмент по параллельному импорту менее выгодно, нежели премиальный", – рассказали в ассоциации "Российские автомобильные дилеры".

Замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Алексей Стариков отметил, что по бренду Hyundai запас на складах составляет 3-5 месяцев торговли, а по марке Kia – на 4-5 месяцев.

Представители рынка также уточнили, что дефицит сохраняется в сегментах "B" и "С". К примеру, сформировалась нехватка седанов до 2 млн рублей.