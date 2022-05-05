Автоэксперт объяснил, чем грозит мотору использование бензина подешевле

Если разово залить в автомобиль бензин марки АИ-92 вместо АИ-95, то ничего страшного с мотором не случится, заявил директор по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Виталий Бояринов в беседе с «Прайм».

По словам эксперта, на всех современных двигателях установлены датчики детонации, которые её предотвращают и стабилизируют зажигание.

Он также напомнил, что 95-й бензин — это улучшенная версия 92-го, поэтому использование топлива с более низким октановым числом в этом случае допускается с небольшой потерей мощности. Однако в современных городских условиях это едва ли будет заметно, подытожил специалист.

Ранее сообщалось, что средний возраст алтайских автомобилей составляет 17,9 года. Тенденция старения автопарка в стране наблюдается с 2008 года.