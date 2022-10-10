Автоэксперт рассказал, какое место в автомобиле является самым безопасным
Чаще всего аварии происходят при обгоне, а самый большой риск лежит на тех, кто сидит слева
10 октября 2022, 09:39, Илья Звягинцев
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал о том, где в автомобиле самое безопасное место. Его слова передаёт радио Sputnik.
Он отметил, что чаще всего аварии возникают во время обгонов, а рискуют больше всего те, кто сидит слева.
По словам специалиста, самым безопасным является «капитанское место» на заднем сиденье справа от водителя. Помимо безопасности, оно позволяет ехать с максимальным комфортом.
При этом Шапарин добавил, что нельзя пренебрегать и другими мерами безопасности. Для того чтобы все системы автомобиля при аварии сработали как надо, нужно пристёгиваться.
Комментарии
Новости партнеров