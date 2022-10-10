Автоэксперт рассказал, какое место в автомобиле является самым безопасным

Чаще всего аварии происходят при обгоне, а самый большой риск лежит на тех, кто сидит слева

10 октября 2022, 09:39, Илья Звягинцев

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал о том, где в автомобиле самое безопасное место. Его слова передаёт радио Sputnik.

Он отметил, что чаще всего аварии возникают во время обгонов, а рискуют больше всего те, кто сидит слева.

По словам специалиста, самым безопасным является «капитанское место» на заднем сиденье справа от водителя. Помимо безопасности, оно позволяет ехать с максимальным комфортом.

При этом Шапарин добавил, что нельзя пренебрегать и другими мерами безопасности. Для того чтобы все системы автомобиля при аварии сработали как надо, нужно пристёгиваться.

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