Автоэксперт рассказал, какое место в автомобиле является самым безопасным

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал о том, где в автомобиле самое безопасное место. Его слова передаёт радио Sputnik.

Он отметил, что чаще всего аварии возникают во время обгонов, а рискуют больше всего те, кто сидит слева.

По словам специалиста, самым безопасным является «капитанское место» на заднем сиденье справа от водителя. Помимо безопасности, оно позволяет ехать с максимальным комфортом.

При этом Шапарин добавил, что нельзя пренебрегать и другими мерами безопасности. Для того чтобы все системы автомобиля при аварии сработали как надо, нужно пристёгиваться.