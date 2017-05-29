Автомобиль воткнулся в яму в Новосибирске. Фото с места ДТП

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Toyota Allion попала в необычное ДТП в Новосибирске: автомобиль воткнулся в яму у дороги. Об этом сообщают очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54".

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 28 мая, на улице Выборной, в районе Ключ-Камышенского плато. Свидетели аварии сообщают, что женщина, находившаяся за рулем иномарки, не справилась с управлением и отправила машину в кювет.

Отмечается, что в машине в момент аварии, помимо женщины-водителя, находилась ее дочь. Они не пострадали в ДТП. В данный момент выясняются причины аварии.