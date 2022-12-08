Автомобили ряда брендов могут исчезнуть из российских автосалонов в 2023 году

Некоторые автомобили ряда брендов могут полностью исчезнуть из российских автосалонов в 2023 году. Об этом сообщает «Российская газета».

Глава дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников рассказал о том, что больше всего страдают салоны, которые представляют бренды Volvo, Volkswagen, Skoda и Mazda, а также салоны, представляющие премиальные модели автомобиля.

По его словам, в данный момент некоторым дилерам удалось начать параллельный импорт автомобилей, однако пока речь идет только о штучных экземплярах.

«При этом пока остаются сложности с логистикой, растаможкой импортных машин, что негативно отражается на конечной стоимости авто для потребителей. Сейчас новые авто поставляются в Россию через территорию Казахстана, Армении, Беларуси из Китая, Японии, ОАЭ», — сказал Решетников.

Представитель другой сети автосалонов добавил, что пока единственное «цивилизованное» решение по приобретению автомобилей в России предоставляют только китайские бренды.