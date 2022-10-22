Автомобилистам посоветовали не покупать подержанные зимние шины

Директор по сервису одного из подразделений АГ «Авилон» Павел Константинов посоветовал автомобилистам не покупать подержанные автомобильные шины. Его слова передаёт агентство «Прайм».

Константинов отметил, что чаще всего водители «переобуваются» при первых заморозках или тогда, когда температура опускается ниже пяти градусов. Эти рекомендации являются стандартными для всех.

«Важно понимать, что колёса — это единственная деталь, соединяющая автомобиль с дорожным полотном. Экономия и пренебрежение качеством, как в процессе шиномонтажа, так и при выборе самих шин, могут привести к непредсказуемым последствиям. Здоровье стоит гораздо дороже», — отметил автоэксперт.