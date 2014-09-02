АВТОВАЗ прекращает прием на работу новых сотрудников

Компания АвтоВАЗ опровергла информацию ряда российских и зарубежных СМИ о том, что концерн планирует сократить численность персонала с 55 тысяч до 30 тысяч человек до 2020 года. Как рассказали в пресс-службе российского автогиганта, в АвтоВАЗе приняли решение прекратить прием на работу новых сотрудников, а не устраивать массовое сокращение. Благодаря этому к 2020 г. за счет естественной убыли компанию покинут от 20 до 25 тысяч работников, - сообщает Автоньюс.







«Ежегодно с АвтоВАЗа увольняются от 6 до 7 тысяч работников. Причины: выход на пенсию, расторжение трудовых договоров, увольнение по собственному желанию», - пояснили в пресс-службе.



Напомним, в июне 2014 г. контроль над АвтоВАЗом перешел к альянсу Renault-Nissan. Была завершена сделка, согласно которой основной пакет акций в объеме 74,51% перешел к французскому альянсу



По итогам первого полугодия 2014 года убыток французской компании Renault от участия в АвтоВАЗе составил 55 млн евро. За 2013 год Renault получил 34 млн евро убытков от сотрудничества с АвтоВАЗом.