Банк «Открытие» расширил программу кредитования китайских автомобилей
Выгодно купить новый автомобиль производства КНР стало проще
«Открытие Авто» расширил перечень китайских брендов, по которым доступен автокредит на специальных условиях. Теперь программа «Промо Китай» распространяется уже на 16 марок. К Geely, Chery, Exeed, Haval, Changan, FAW, JAC, GAC и Dongfeng добавили бренды Omoda, Skywell, Great Wall, Tank, Hongqi, Voyah, а также электромобиль Evolute, созданный в рамках росийско-китайского сотрудничества.
Получить финансирование на новые китайские автомобили в банке «Открытие» можно по ставке от 10,4% годовых, на сумму до 8 млн рублей, сроком до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%. При этом покупатель вправе выбрать, готов ли он оформлять каско по программе или нет. В случае выбора автокредитования без каско ставки составят от 11,9% годовых в рублях.
«Доля китайских автомобилей в кредитных продажах банка „Открытие“ стабильно растёт. Этому способствуют как активное проникновение „китайцев“ на российский авторынок, так и смена потребительских привычек россиян. Машины из КНР всё меньше воспринимают как остаточную альтернативу и всё больше — как приемлемый вариант в качестве личного ТС. Скорее всего, в связи с расширением модельного ряда китайских автопроизводителей в России в ближайшие месяцы мы увидим ещё более плотную конкуренцию в этом сегменте», — отметил лидер «Открытие Авто» Денис Сорокин.
В структуре выдач автокредитов банка «Открытие» на новые машины за 11 месяцев 2022 года на китайские марки пришлось уже 12%. Причём если за январь-ноябрь тройка ведущих брендов из Поднебесной прочно закрепилась в топ-10 ТС, то в октябре-ноябре китайская марка Haval уже уверенно занимает серебро в медальном зачёте, а Chery находится в пятёрке лидеров по продажам.