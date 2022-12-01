Банк «Открытие» расширил программу кредитования китайских автомобилей

«Открытие Авто» расширил перечень китайских брендов, по которым доступен автокредит на специальных условиях. Теперь программа «Промо Китай» распространяется уже на 16 марок. К Geely, Chery, Exeed, Haval, Changan, FAW, JAC, GAC и Dongfeng добавили бренды Omoda, Skywell, Great Wall, Tank, Hongqi, Voyah, а также электромобиль Evolute, созданный в рамках росийско-китайского сотрудничества.

Получить финансирование на новые китайские автомобили в банке «Открытие» можно по ставке от 10,4% годовых, на сумму до 8 млн рублей, сроком до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%. При этом покупатель вправе выбрать, готов ли он оформлять каско по программе или нет. В случае выбора автокредитования без каско ставки составят от 11,9% годовых в рублях.

«Доля китайских автомобилей в кредитных продажах банка „Открытие“ стабильно растёт. Этому способствуют как активное проникновение „китайцев“ на российский авторынок, так и смена потребительских привычек россиян. Машины из КНР всё меньше воспринимают как остаточную альтернативу и всё больше — как приемлемый вариант в качестве личного ТС. Скорее всего, в связи с расширением модельного ряда китайских автопроизводителей в России в ближайшие месяцы мы увидим ещё более плотную конкуренцию в этом сегменте», — отметил лидер «Открытие Авто» Денис Сорокин.

В структуре выдач автокредитов банка «Открытие» на новые машины за 11 месяцев 2022 года на китайские марки пришлось уже 12%. Причём если за январь-ноябрь тройка ведущих брендов из Поднебесной прочно закрепилась в топ-10 ТС, то в октябре-ноябре китайская марка Haval уже уверенно занимает серебро в медальном зачёте, а Chery находится в пятёрке лидеров по продажам.