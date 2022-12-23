Барнаул встал в гигантских 9-балльных пробках
Заторы наблюдаются на ряде ключевых магистралей города
23 декабря 2022, 09:00, Никита Черников
Пробки в Барнауле утром 23 декабря достигли 9 баллов из 10 возможных, свидетельствуют «Яндекс.Карты».
Большие заторы наблюдаются на проспекте Строителей, Павловском тракте, улицах Советской Армии, Власихинской и Кутузова. Скорость транспортного потока также существенно снижена на ряде других улиц.
По прогнозу сервиса, в 10 утра интенсивность пробок на дорогах города снизится до 7 баллов, однако уже в районе 13:00 повысится до 8.
В Барнауле запретят парковку на четырёх улицах для качественной уборки снега
Комментарии
Новости партнеров