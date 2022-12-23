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Барнаул встал в гигантских 9-балльных пробках

Заторы наблюдаются на ряде ключевых магистралей города

23 декабря 2022, 09:00, Никита Черников

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Изображение: "Яндекс.Карты"

Пробки в Барнауле утром 23 декабря достигли 9 баллов из 10 возможных, свидетельствуют «Яндекс.Карты».

Большие заторы наблюдаются на проспекте Строителей, Павловском тракте, улицах Советской Армии, Власихинской и Кутузова. Скорость транспортного потока также существенно снижена на ряде других улиц.

По прогнозу сервиса, в 10 утра интенсивность пробок на дорогах города снизится до 7 баллов, однако уже в районе 13:00 повысится до 8.

Комментарии 6

  • Гигантские пробки))) обычное явление скорее для нашего города, новость дня!!!
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Да сегодня более менее утром ехало, практически нигде подолгу не стояли.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • К уборке снега нужно подходить более адекватно, пробок будет меньше
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Мороз, чайники не завелись
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Барнаул встал в гигантских 9-балльных пробках --- То ли еще будет)))
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Такое ощущение , что люди вообще не работают . Пробки по всему городу , кругом машины .
    23 декабря, Гость   Ответить
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