Барнаул встал в гигантских 9-балльных пробках

Заторы наблюдаются на ряде ключевых магистралей города

23 декабря 2022, 09:00, Никита Черников

Изображение: "Яндекс.Карты"

Пробки в Барнауле утром 23 декабря достигли 9 баллов из 10 возможных, свидетельствуют «Яндекс.Карты».

Большие заторы наблюдаются на проспекте Строителей, Павловском тракте, улицах Советской Армии, Власихинской и Кутузова. Скорость транспортного потока также существенно снижена на ряде других улиц.

По прогнозу сервиса, в 10 утра интенсивность пробок на дорогах города снизится до 7 баллов, однако уже в районе 13:00 повысится до 8.