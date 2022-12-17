Барнаул встал в семибалльных пробках днём в субботу

Заторы наблюдаются как в центре, так и за его пределами

17 декабря 2022, 14:22, Никита Черников

Изображение: 2ГИС

В Барнауле пробки в субботу днём достигли 7 баллов, следует из данных 2ГИС.

Заторы наблюдаются на проспектах Космонавтов, Калинина и Строителей, улицах Советской Армии, Челюскинцев, Шумакова, Взлётной, Балтийской, Георгиева, Попова и на Павловском тракте.

На нескольких участках краевой столицы также произошли ДТП: два на улице Власихинской и по одному на Северо-Западной, Антона Петрова и Солнечной Поляне.

Ранее amic.ru рассказал, сколько водителей оштрафовали за проезд по «выделенкам» в Барнауле.