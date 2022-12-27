Барнаульцев предупредили о гигантских пробках в ближайшие дни

Особенно дорожная обстановка может осложниться 28-29 декабря

27 декабря 2022, 09:06, Никита Черников

Фото: amic.ru

В ближайшие дни в Барнауле возможны затруднения движения транспорта. Дорожная обстановка осложнена из-за подготовки горожан к Новому году и большого количества предпраздничных мероприятий.

Как отметил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат, предновогодние пробки могут достичь своего максимума на этой неделе, особенно дорожная обстановка может осложниться 28-29 декабря.

«Многие барнаульцы отправляются в эти дни за покупками к новогоднему столу и подарками для близких. Кроме того, в краевой столице увеличивается число гостей из прилегающих районов края, которые также едут в Барнаул за покупками. В этом году дорожная обстановка осложнена из-за перекрытия моста на проспекте Ленина, что также, безусловно, влияет на ситуацию», — приводит его слова пресс-служба мэрии.

Также до 30 декабря в Барнауле будут проводить новогодние представления для учащихся начальных классов со всего края. Автобусы с детьми сопровождают экипажи ДПС по проспектам Ленина, Красноармейскому, Строителей, Комсомольскому, Павловскому тракту и улице Молодежной.

В связи с этими обстоятельствами на оживлённых перекрёстках усилили работу ДПС — в частности, на проспекте Калинина, площади Октября, на пересечении Павловского тракта и проспекта Строителей. Для увеличения пропускной способности наиболее загруженных магистралей светофоры при необходимости регулируют вручную, а дорожные службы в круглосуточном режиме расчищают основные улицы от снега.

«Барнаульцев просят с пониманием отнестись к временным сложностям, заранее планировать время поездок, избегать часов пик, продумывать маршруты и по возможности выбирать для покупок магазины рядом с домом, быть предельно внимательными, и уважать всех участников дорожного движения, соблюдать ПДД», — подчеркнули в мэрии.