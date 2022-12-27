Барнаульцев предупредили о гигантских пробках в ближайшие дни
Особенно дорожная обстановка может осложниться 28-29 декабря
27 декабря 2022, 09:06, Никита Черников
В ближайшие дни в Барнауле возможны затруднения движения транспорта. Дорожная обстановка осложнена из-за подготовки горожан к Новому году и большого количества предпраздничных мероприятий.
Как отметил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат, предновогодние пробки могут достичь своего максимума на этой неделе, особенно дорожная обстановка может осложниться 28-29 декабря.
«Многие барнаульцы отправляются в эти дни за покупками к новогоднему столу и подарками для близких. Кроме того, в краевой столице увеличивается число гостей из прилегающих районов края, которые также едут в Барнаул за покупками. В этом году дорожная обстановка осложнена из-за перекрытия моста на проспекте Ленина, что также, безусловно, влияет на ситуацию», — приводит его слова пресс-служба мэрии.
Также до 30 декабря в Барнауле будут проводить новогодние представления для учащихся начальных классов со всего края. Автобусы с детьми сопровождают экипажи ДПС по проспектам Ленина, Красноармейскому, Строителей, Комсомольскому, Павловскому тракту и улице Молодежной.
В связи с этими обстоятельствами на оживлённых перекрёстках усилили работу ДПС — в частности, на проспекте Калинина, площади Октября, на пересечении Павловского тракта и проспекта Строителей. Для увеличения пропускной способности наиболее загруженных магистралей светофоры при необходимости регулируют вручную, а дорожные службы в круглосуточном режиме расчищают основные улицы от снега.
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