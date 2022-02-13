Барнаульцы быстрее всех в России начали скупать авто с пробегом

В январе спрос на авто с пробегом в Барнауле вырос на 13% — самый высокий показатель в России. Это следует из данных из исследования экспертов «Авито Авто», которые приводит ТАСС.

Среди лидеров рейтинга оказались и другие города Сибири — Иркутск (+9,1%), Новосибирск (+7,5%) и Красноярск (+3%), а также Махачкала (+4,8%) и Ярославль (+2,9%).

По данным исследования, средняя цена на автомобиль с пробегом в январе 2022 года выросла на 60% по сравнению с январём 2021-го. Сейчас она составляет 639,8 тыс. рублей. В декабре стоимость поднялась на 6,6%.

Как заявил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков, большинство производителей продолжают поднимать цены на свои модели из-за затянувшегося кризиса электронных автокомпонентов. От этого дорожают и новые авто, и машины с пробегом. По его словам, в наиболее выигрышном положении сейчас находятся продавцы популярных моделей с пробегом, так как в условиях высокой конкуренции у них есть возможность выгодно продать свой автомобиль.

Ранее сообщалось, что 78% россиян не планируют покупать машину в 2022 году. При этом 46% автолюбителей хотели бы приобрести авто, но откладывают его приобретение из-за высоких цен.