Барнаулец снял видео, как маршрутка потеряла колёса и пробороздила асфальт

Маршрутка ещё некоторое время проехала, бороздя мостом по асфальту и оставляя на нём следы. Это случилось днём 19 мая.

Пассажиры спешно покинули аварийную машину, один из очевидцев снял видео, которое разместил паблик «В курсе 22».

Напомним, в тот же день в Барнауле на улице Попова трамвай врезался в стоящую на переезде иномарку. А на Северо-Западной голубой «собянинский» вагон протаранил паркетник.