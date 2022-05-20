Барнаулец снял видео, как маршрутка потеряла колёса и пробороздила асфальт
Задние колёса отвалились у микроавтобуса 59-го маршрута на Малаховском кольце под Павловским трактом
20 мая 2022, 10:37
Маршрутка ещё некоторое время проехала, бороздя мостом по асфальту и оставляя на нём следы. Это случилось днём 19 мая.
Пассажиры спешно покинули аварийную машину, один из очевидцев снял видео, которое разместил паблик «В курсе 22».
Напомним, в тот же день в Барнауле на улице Попова трамвай врезался в стоящую на переезде иномарку. А на Северо-Западной голубой «собянинский» вагон протаранил паркетник.
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