Барнаульским водителям рассказали, где и когда будут возить детей на новогодние представления в сопровождении ГИБДД

Инспекторы призвали водителей к осторожности и рассказали, как не получить штраф

18 декабря 2022, 07:31, Никита Черников

Фото: 22.мвд.рф

В Барнауле с 19 по 30 декабря школьников будут возить на новогодние представления в сопровождении ГИБДД. В ведомстве попросили водителей быть осторожными и пропускать организованные колонны.

В праздничных мероприятиях поучаствуют больше 38 тысяч учеников города и около 12 тысяч — со всего края. Представления пройдут в театре драмы имени Шукшина, театре кукол «Сказка», Алтайском государственном музыкальном театре, во дворце культуры «Южный» и во дворце культуры Барнаула. Сопровождать автобусы и пешие колонны с детьми полицейские будут по проспектам Ленина, Красноармейскому, Строителей, Комсомольскому, а также по улице Молодёжной и по Павловскому тракту.

«Поэтому просим водителей быть внимательными и осторожными, пропускать организованные колонны с детьми и отнестись с пониманием к возможным неудобствам и „заторам“ на дорогах, по возможности выбирать пути объезда улиц, по которым организовано сопровождение», — подчеркнули в Госавтоинспекции.

В ведомстве напомнили, что за пересечение организованной транспортной или пешеходной колонны либо за занятие места в ней можно получить штраф в размере 1500 рублей. А за непредоставление преимущества в движении транспорту со специальными обозначениями и включёнными синим проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом предусмотрено наказание в виде штрафа от 3000 до 5000 рублей либо лишения водительских прав на срок от трёх месяцев до одного года.