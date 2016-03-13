Беспилотные автомобили появятся в Великобритании к 2020 году

Фото: dusc.ru

К 2020 году в Великобритании разрешат беспилотным автомобилям передвигаться по дорогам общего пользования, пишет "Российская газета" со ссылкой на главу британского минфина Джорджа Осборна.

Отмечается, что первые испытания таких машин на дорогах местного значения начнутся уже в 2016 году, а в следующем беспилотники будут тестировать на трассах и дорогах общенационального значения. Осборн подчеркивает, что лишь после этих испытаний можно будет разрешить продажу и широкое распространение автомобилей без водителя.

Британские СМИ пишут, что премьер-министр страны летом этого года собирается внести предложения о снятии ограничений на использование автономных машин.

Подчеркивается, что подобная активность Великобритании в этом направлении связана с тем, что Лондон хочет стать глобальным лидером на рынке беспилотных автомобилей. Приблизительные расчеты говорят, что объем мирового рынка беспилотников к 2025 году составит 900 миллиардов фунтов стерлингов (около 1 триллиона 300 миллиардов долларов).