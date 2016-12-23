BMW X6 снес автобусную остановку в Кемерово, один человек погиб

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Автомобиль BMW X6 в Кемерово на полном ходу врезался в автобусную остановку, на которой несколько человек ожидали транспорт. Об этом пишет газета "Известия".

Как пишет издание, ЧП случилось в четверг вечером, 22 декабря, на улице Ленина. В результате инцидента погибла женщина. Она получила травмы, а позже умерла в больнице.

Сообщается, что машина потеряла управление. Водитель также пострадал, но получил незначительные повреждения.