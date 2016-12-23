BMW X6 снес автобусную остановку в Кемерово, один человек погиб
ЧП случилось в Кемерово в четверг, 22 декабря
23 декабря 2016, 19:44
Фото: pixabay.com
Автомобиль BMW X6 в Кемерово на полном ходу врезался в автобусную остановку, на которой несколько человек ожидали транспорт. Об этом пишет газета "Известия".
Как пишет издание, ЧП случилось в четверг вечером, 22 декабря, на улице Ленина. В результате инцидента погибла женщина. Она получила травмы, а позже умерла в больнице.
Сообщается, что машина потеряла управление. Водитель также пострадал, но получил незначительные повреждения.
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