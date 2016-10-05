Более 50 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Таиланде

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Один человек погиб, 54 пострадали в результате ДТП, которое произошло с участием рейсового автобуса в Таиланде, пишет РИА Новости.

В салоне автобуса находились 55 человек. Транспортное средство следовало из провинции Районг в северо-восточную провинцию Мукдахан. Авария случилась ночью в сильный дождь. Водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, а затем перевернулся.

Сейчас водителя обвиняют в неосторожном вождении. Такими рейсами пользуются в основном граждане Таиланда.