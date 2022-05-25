Большие пробки собрались в Барнауле утром 25 мая

В Барнауле утром в среду, 25 мая, собрались большие пробки практически во всех частях города. Дорожная ситуация при этом оценивается в 6 баллов из 10, свидетельствуют «Яндекс.Карты».

Движение транспорта осложнено в центре, в районе закрытого на ремонт моста на Новом рынке — на проспектах Ленина, Калинина и улице Северо-Западной.

Затруднения также отмечаются на участках проспекта Строителей, Павловского тракта и улицы Советской Армии в направлении к проспекту Строителей.

Кроме того, проблемы с автопотоком фиксируются и на улицах Власихинской, Попова, Кутузова и шоссе Ленточный бор.