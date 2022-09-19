Будущее уже здесь: «Тисс-Авто» представил новый флагманский кроссовер от Changan

Ещё год назад многие относились к китайским авто настороженно и даже негативно. Модели из Европы, Японии и Кореи вызывали больше доверия. Но сейчас ситуация изменилась: продажи китайских автомобилей в России стремительно растут. И дело здесь не только в уходе с рынка популярных брендов и повышении цен. Отношение к «китайцам» меняется благодаря их качеству.

Среди лидеров по качеству автомобилей из Поднебесной — компания Changan. Не так давно она начала продажи в России своего флагманского полноразмерного кроссовера Uni-K. Суперсовременный дизайн экстерьера и интерьера, продвинутая электроника, качество материалов отделки салона, подгонка деталей, комплектации — всё вызывает восхищение. Модель уже представлена в салоне официального дилера Changan в Барнауле — компании «Тисс-Авто».

Качество китайских автомобилей подтверждает и рейтинг от агентства J.D. Power — 2022 China Initial Quality Study. В списке самых качественных массовых брендов среди 15 лучших оказались Changan, Chery, GAC и Geely.

Автоцентр ТИСС АВТО

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