Быстрые, яростные и бесшумные. Как на Алтае прошел кубок ДОСААФ России и чемпионат по дрэг-рейсингу

В Алтайском крае состоялся Кубок ДОСААФ России и чемпионат Алтайского края по дрэг-рейсингу. Участие в соревнованиях приняли 80 пилотов из разных городов Сибири и Казахстана: приехали представители Барнаула, Рубцовска, Новосибирска, Томска, Новокузнецка, Красноярска, Лесосибирска, Кемерова. Как сообщили amic.ru организаторы соревнований, с каждым годом число участников только растёт.

Впервые состоялась гонка стоковых автомобилей мощностью свыше 300 л.с. «Кубок 300+». В нём приняли участие автолюбители на таких машинах, как Audi, BMW, Mercedes, Porsche. Обладателем Кубка и денежного приза стал красноярец Владимир Кононов. На своём Porsche 911 он быстрее других стоковых автомобилей проехал дистанцию 402 метра. Итоговое время составило 9,901 секунды.

Самым быстрым гонщиком соревнований оказался участник, рекордсмен и победитель российских соревнований по дрэг-рейсингу барнаулец Олег Крохин. Дистанцию 402 метра на своём Nissan GT-R в среднем он проезжал за 8,7 сек.

На соревнованиях по дрэг-рейсингу состоялся и самый бесшумный заезд. Два электромобиля Tesla тихо уехали со старта к финишу.

Несмотря на холодную погоду и ветер, в аэропорт Панфилово приехали посмотреть гонку около 3 тысяч зрителей.

А онлайн-трансляция за два дня набрала около 90 тысяч просмотров.