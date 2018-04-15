Четыре человека погибли в сгоревшем после ДТП автомобиле в Москве

Четыре человека погибли в результате аварии и возгорания автомобиля в поселении Новофедоровское в ТиНАО, Москва, передает агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МВД.

"В дер. Зверево поселения Новофедоровское, на ул. Генерала Донского, неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21124, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием", - рассказали в ведомстве.

После аварии произошло возгорание автомобиля. В результате ДТП и возгорания погибли водитель указанной автомашины, а также три неустановленных пассажира.

Сотрудники полиции начали проверку по факту инцидента.