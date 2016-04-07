Citroen C5, Peugeot 4008, Volkswagen Phaeton перестанут продавать в России
Такое решение производители приняли в прошлом месяце
Фото: i.i-sgcm.com
Семь автомобильных компаний в марте решили прекратить продажи нескольких своих моделей в России, сообщает портал autonews.ru.
Так, компания Citroen прекратила продажи сразу двух моделей - C5 в кузове седан и универсал, а также компактного хэтчбека C3 Picasso.
Кроме этого, компания Peugeot больше не будет продавать в России кроссовер 4008. Эта модель не пользовалась популярностью у россиян.Также на московском заводе "Рено Россия" завершилось производство седана Renault Fluence.
Немецкий концерн Volkswagen прекратил продажи в России седана Phaeton. В этом году компания завершила производство этой модели. Новое поколение седана ожидается через 1–2 года.
Также в России прекратили продажу Cadillac ATS, а компания Mitsubishi Motors - седана Lancer. До конца года в России завершится реализация двух моделей Volvo – седана S80 и кроссовера XC70.