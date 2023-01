Да будет мода на OMODA. На Алтае провели тест-драйв нового китайского кроссовера

Красавец OMODA C5 показал, на что способен

23 января 2023, 09:00, ИА Амител

OMODA C5 / Фото: Татьяна Алдабаева для amic.ru

Свято место пусто не бывает: после ухода с российского авторынка многих европейских, американских и японских брендов в страну массово зашли китайские производители. И надо сказать, красиво зашли. Поднебесная производит не просто качественные, но и очень стильные и современные автомобили. Один из представителей нового уровня личного транспорта – дерзкий OMODA C5 от абсолютно нового бренда OMODA (ОМОДА).

Этот автомобиль уже доступен для жителей региона. Но насколько он хорошо в деле? Это лично проверил любитель прокатиться с ветерком и ценитель качественных авто, радиоведущий FM-Продакшн Максим Конаков. Кстати, вы и сами можете это проверить: в субботу, 28 января, с 11 до 16 часов в Автоцентре АНТ на Павловском тракте, 249д, пройдёт "День открытых дверей".

Ну что, красивая, поехали кататься

OMODA C5 обладает удивительным качеством – с какой стороны на него ни посмотри – всегда он будет приковывать внимание. От шильдика на капоте до заднего спойлера – всё в этом автомобиле целостно и стильно.

Даже то, чего нет, например, радиаторной решётки. На её месте приковывающий взгляд бампер – одновременно и мощный, и стильный. Он визуально добавляет ширины и брутальности автомобилю. Узкие ходовые огни, соединённые хромированной вставкой, совмещающие ещё и поворотники, только усиливают визуальный эффект. Чуть ниже аккуратно расположился блок полностью светодиодной оптики.

Сзади световой блок авто удачно дополняют матричные фонари с эффектом 3D. А развитый задний спойлер подчёркивает спортивный характер этого "железного коня".

"Обут" красавец в дерзкие двухцветные 18-ти дюймовые диски, через которые видны ярко-красные тормозные суппорты. Ещё одна дизайнерская особенность OMODA C5 – парящая крыша. Тип кузова фастбэк уменьшает воздушное сопротивление.

Тест-драйв проходил на белом авто с красными акцентами и контрастной тёмной крышей. Всего же доступно семь цветов кузова.



















Дорога в комфорте

Эстетические удовольствие подарит и интерьер автомобиля. Продумана каждая деталь. Здесь и комфортно, и стильно, и спортивно. Мы катались в салоне изысканного коричневого цвета, можно выбрать строгий чёрный.

Передние сиденья как у спорткаров – эргономичной формы с редкими для этого класса машин интегрированными подголовниками.

"Форма передних кресел также даёт отсылку к гоночным автомобилям, так же как и трёхспицевое рулевое колесо. А чтобы управление было максимально приятным, в передних креслах есть обогрев, вентиляция и регулировка положения в шести направлениях", – делится Максим Конаков.

"Тёпленькие" здесь также задние сиденья, руль, ветровое стекло, форсунки стеклоомывателей. Так что русская зима тебе точно не страшна (кстати, автомобиль успешно прошёл испытания в различных климатических условиях).

Благодаря колёсной базе 2 метра и 63 сантиметра пассажиры располагаются сзади очень свободно. И тоже очень удобно за счёт подлокотника и регулируемого подголовника.

Но вернёмся к водителю. Рулить с удовольствием ему поможет цифровая панель приборов и экран медиасистемы (10,25 дюйма каждый). На центральной консоли предусмотрены сразу две просторные площадки для смартфонов. И куда без беспроводного зарядного устройства (12 Вт.), плюс USB-разъёмы Type-A и Type-C.

Авто отлично подходит для большой семьи и компании. А если нужно взять с собой много вещей – здесь есть вместительный багажник на 378 литров, который при желании можно увеличить, сложив задний ряд сидений. Удобства добавит редкая для этого сегмента авто функция бесконтактного открывания задней двери. Доступен и дистанционный запуск двигателя без открытия автомобиля.

А чтобы ты не забывал, что владеешь современным транспортным средством, встроенный голосовой помощник по одной просьбе откроет окна или люк, включит кондиционер или добавит громкость музыки. Атмосферу футуризма добавит подсветка всего салона из 64 цветов. За дорогой будет следить встроенный видеорегистратор и умные камеры с системой удержания в полосе и мониторингом слепых зон, а за твоим комфортом – двухзонный климат-контроль с фильтром тонкой очистки воздуха CN95. Приятной поездки!











































Большое, но экономичное сердце

Хотя стоп. Давайте проверим, что у OMODA C5 под капотом. А под капотом у него экономичный и эффективный полуторалитровый двигатель, который при помощи турбины выдаёт 147 лошадиных сил. Блок цилиндров изготовлен из алюминия, есть системы регулировки фаз газораспределения и длины впускного тракта. Крутящий момент – 210 Н·м. Пик тяги доступен в широком диапазоне: от 1450 до 4000 об/мин. Динамика бодрая: разгон до 100 км/ч занимает всего 9,9 с.

В смешанном режиме автомобиль будет расходовать чуть больше 7 литров на 100 километров, а за городом и вовсе 5,8 л. Кстати, он прекрасно едет даже на 92-м бензине.

В тандеме с двигателем работает трансмиссия CVT25. В международном рейтинге Top-10 the best of the World Transmission 2021 она вошла в число лучших наряду с Hydra-Matic 10L80 (Cadillac CT6), ZF 8HP (BMW 5-й серии), DQ400e (Volkswagen), TCT9 (Mercedes-Benz) и другими.



















































Прочный фундамент

OMODA C5 может похвастаться ещё и прочным фундаментом – в его основе модульная платформа Т1Х. Передняя подвеска – независимая McPherson, задняя – полузависимая пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Кузов сварен из высокопрочных сортов стали с добавлением сверхвысокопрочных элементов. Это защищает структурную целостность во время удара. Капоту, передним крыльям, боковине кузова, дверям не страшна коррозия, за это отвечает оцинкованная сталь. Гарантия на автомобиль составляет пять лет или 150 000 км пробега.

"В декабре прошлого года Omoda C5 принял участие в краш-тестах Европейской независимой организации Euro NCAP. По итогам испытаний машина получила максимальную оценку уровня безопасности – пять звёзд. Эксперты оценили защиту взрослых и детей на 87%. А системы помощи водителю, обеспечивающие безопасное вождение, получили 88%", – подчеркнул Максим Конаков.

А высокий дорожный просвет – 190 миллиметров – даёт уверенность при преодолении колеи и ям. Да и луж, от которых защитит воздухозаборник, скрытый под самой крышкой капота. Это отличный вариант для городского автомобиля, который подходит и для дальних поездок.

В общем, как отдельные элементы, так и всё авто – произведение искусства. Иначе быть и не могло, ведь дизайн OMODA виртуозно создала целая международная команда специалистов под патронажем знаменитого Стива Юма, за плечами которого работа в концернах GM, Ford и Hyundai.

Классное авто. Проверьте сами на тест-драйве вместе с официальным дилером OMODA Автоцентром АНТ. В наличии автомобили всех комплектаций от 2 014 900 рублей. И приходите на "День открытых дверей" 28 января на Павловском тракте, 249д.















Официальный дилер OMODA "Автоцентр АНТ"

Адрес: Павловский тракт, 249д

Время работы: пн-пт – 08:00-19:00, сб-вс – 09:00-14:00

Отдел продаж: тел (3852) 230-030

Сервисный центр: тел (3852) 230-010

Сайт: omoda-ant22.ru

Телеграм

ВКонтакте

ООО АНТ 2000

На правах рекламы