Десять электросамокатов сгорели в России с начала года

В России с начала текущего года сгорели десять электросамокатов. В результате этого погиб один человек, ещё шестеро пострадали, сообщили ТАСС в МЧС.

В ведомстве уточнили, что в 2021-м «обошлось без печальных последствий».

Основные причины возгорания этого вида транспорта связаны с ненадлежащим использованием аккумуляторов, а также их механические повреждения. К происшествиям также приводили короткие замыкания и излишний заряд.

В мае в Совфеде предложили ввести права для мощных электросамокатов.