Десять электросамокатов сгорели в России с начала года
В МЧС рассказали, из-за чего загорается этот вид транспорта
4 сентября 2022, 13:24, Никита Черников
В России с начала текущего года сгорели десять электросамокатов. В результате этого погиб один человек, ещё шестеро пострадали, сообщили ТАСС в МЧС.
В ведомстве уточнили, что в 2021-м «обошлось без печальных последствий».
Основные причины возгорания этого вида транспорта связаны с ненадлежащим использованием аккумуляторов, а также их механические повреждения. К происшествиям также приводили короткие замыкания и излишний заряд.
В мае в Совфеде предложили ввести права для мощных электросамокатов.
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