Доля компенсаций в виде ремонта по полисам ОСАГО в России упала почти до 0%

В РСА отметили, что решить эту проблему можно в том случае, если будет налажен параллельный импорт

16 января 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

Уровень компенсаций в виде ремонта по полисам ОСАГО в России упал почти до нуля. об этом сообщают "Известия".

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) заявили, что это связано с дефицитом автозапчастей, а решить проблему можно налаживанием параллельного импорта. При этом необходимо увеличение максимального срока ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней. Также нужно разрешить использование бывших в употреблении запчастей, которые не влияют на безопасность.

Центробанк данную идею отклонил. В регуляторе отметили, что увеличение сроков ремонта приведёт к тому, что автовладелец надолго останется без автомобиля, а использование б/у запчастей грозит снижением уровня безопасности автомобилей.