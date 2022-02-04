Два ДТП спровоцировали огромную пробку на Старом мосту в Барнауле
Водителям на время ограничения движения пришлось менять маршрут и объезжать затор через Новый мост
4 февраля 2022, 12:15
На Старом мосту в Барнауле образовалась огромная пробка. Причиной послужили сразу два ДТП.
Как рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22, в первой аварии иномарка врезалась в автобус и “потеряла“ переднюю часть.
Во втором происшествии, подробности которого пока неизвестны, также получил повреждения легковой автомобиль.
На мосту образовался затор в обе стороны. Водителям пришлось корректировать свои маршруты и объезжать через Новый мост.
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