Два ДТП спровоцировали огромную пробку на Старом мосту в Барнауле

На Старом мосту в Барнауле образовалась огромная пробка. Причиной послужили сразу два ДТП.

Как рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22, в первой аварии иномарка врезалась в автобус и “потеряла“ переднюю часть.

Во втором происшествии, подробности которого пока неизвестны, также получил повреждения легковой автомобиль.

На мосту образовался затор в обе стороны. Водителям пришлось корректировать свои маршруты и объезжать через Новый мост.