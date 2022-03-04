Два светофора отключат на улице Малахова в Барнауле
Временное отключение необходимо для проведения ремонта на электросетях
4 марта 2022, 08:25, Илья Звягинцев
Два светофора временно отключат на улице Малахова в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Отключение будет действовать с 13:30 до 16:00 4 марта. Светофоры не будут работать на пересечении улиц Малахова и Балтийской, а также на пересечении улицы Малахова с улицей Взлётной.
Отмечается, что временное отключение необходимо для проведения ремонтных работ на электросетях.
Участников движения просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, для того чтобы избежать ДТП.
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