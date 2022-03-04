Два светофора отключат на улице Малахова в Барнауле

Два светофора временно отключат на улице Малахова в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Отключение будет действовать с 13:30 до 16:00 4 марта. Светофоры не будут работать на пересечении улиц Малахова и Балтийской, а также на пересечении улицы Малахова с улицей Взлётной.

Отмечается, что временное отключение необходимо для проведения ремонтных работ на электросетях.

Участников движения просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, для того чтобы избежать ДТП.