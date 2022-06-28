Два участка Чуйского тракта перекроют в Алтайском крае 28 июня

В Алтайском крае 28 июня военные перекроют два участка Чуйского тракта, сообщили в ГИБДД по региону.

Движение для всех видов транспорта ограничат с 21:10 до 22:40 по трассам Полковниково — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — Контошино, а также Полковниково — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — Налобиха.

Водителей призывают с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке и при возможности заранее спланировать маршрут.