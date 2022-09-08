Два участка дорог перекроют в Алтайском крае из-за военных
Ограничения будут действовать утром 9 сентября
8 сентября 2022, 12:48, Никита Черников
Проезд по двум трассам ограничат в Алтайском крае 9 сентября в связи с движением военных колонн, сообщили в региональном МВД.
Ограничения будут действовать:
• с 08:00 до 09:00 на трассе н.п. Налобиха — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Полковниково;
• с 09:00 до 09:50 на трассе граница Кытмановского района — н.п. Полковниково.
Ранее сообщалось, что в Барнауле до 10 сентября закрыли движение по улице Симферопольской.
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