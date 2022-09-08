Два участка дорог перекроют в Алтайском крае из-за военных

Проезд по двум трассам ограничат в Алтайском крае 9 сентября в связи с движением военных колонн, сообщили в региональном МВД.

Ограничения будут действовать:

• с 08:00 до 09:00 на трассе н.п. Налобиха — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Полковниково;

• с 09:00 до 09:50 на трассе граница Кытмановского района — н.п. Полковниково.

Ранее сообщалось, что в Барнауле до 10 сентября закрыли движение по улице Симферопольской.