Две алтайские трассы перекроют из-за военных 20 декабря

Водителям стоит с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке

20 декабря 2022, 13:16, Никита Черников

Фото: function.mil.ru

В Алтайском крае 20 декабря ограничат движение по двум трассам из-за военных колонн, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Проезд перекроют с 15:45 до 18:30 по участку от посёлка Украинского до границы Первомайского и Косихинского районов.

С 17:20 до 19:20 аналогичная мера будет действовать от села Полковниково до села Контошино.

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.