Две алтайские трассы перекроют из-за военных 20 декабря
Водителям стоит с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке
20 декабря 2022, 13:16, Никита Черников
В Алтайском крае 20 декабря ограничат движение по двум трассам из-за военных колонн, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Проезд перекроют с 15:45 до 18:30 по участку от посёлка Украинского до границы Первомайского и Косихинского районов.
С 17:20 до 19:20 аналогичная мера будет действовать от села Полковниково до села Контошино.
Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.
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