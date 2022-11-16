Две дороги закрыли из-за снега и метелей на Алтае

В Республике Алтай из-за метелей и обильного снегопада закрыли две дороги, пишет «Бийский рабочий» со ссылкой на Минтранс региона.

С вечера 15 ноября до 14:00 16 ноября прекращено движение маршрутных автобусов и грузовиков на трассах:

подъезд Талда — Тюнгур природный парк «Белуха» на участке км 0+000- км 56+000;

Черга — Беш-Озек — Усть-Кан-Талда — Карагай — граница Казахстана на участке км 164+000 — км 186+000.

В настоящий момент дорожники борются с последствиями непогоды, отмечает издание.