Две дороги закрыли из-за снега и метелей на Алтае

Проезд ограничили для автобусов и грузовиков

16 ноября 2022, 11:35, Никита Черников

В Республике Алтай из-за метелей и обильного снегопада закрыли две дороги, пишет «Бийский рабочий» со ссылкой на Минтранс региона.

С вечера 15 ноября до 14:00 16 ноября прекращено движение маршрутных автобусов и грузовиков на трассах:

  • подъезд Талда — Тюнгур природный парк «Белуха» на участке км 0+000- км 56+000;

  • Черга — Беш-Озек — Усть-Кан-Талда — Карагай — граница Казахстана на участке км 164+000 — км 186+000.

В настоящий момент дорожники борются с последствиями непогоды, отмечает издание.

В Барнауле два дня будут перекрывать подъезд к Старому мосту

В Барнауле два дня будут перекрывать подъезд к Старому мосту

Комментарии
    Новости партнеров