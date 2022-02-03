Движение из-за военных колонн перекроют на трассе в Алтайском крае

Вечером 3 февраля в Алтайском крае движение автомобилей по трассе перекроют из-за военных колонн. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

“В связи с плановым движением военных колонн 03.02.2022 будет временно ограничено движение для всех видов транспорта с 21 часа 00 минут до 22 часов 40 минут на автодороге Р-256 “Чуйский тракт” в районе села Озерки Тальменского района”, — сказано в сообщении.

Участников дорожного движения призвали с пониманием отнестись к дорожной ситуации.