Движение пассажирских автобусов возобновили по алтайских трассам

Рейсы отменяли утром 9 января из-за непогоды

09 января 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ограничение для движения пассажирских автобусов по автотрассам сняли в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Запрет вводили утром 9 января из-за гололедицы, сильного бокового ветра и высокого риска возникновения ДТП.

«Сейчас проезд осуществляется в штатном режиме», — сказано в сообщении.

Автомобилистов при этом призывают к осторожности на дорогах. При возможности лучше не отправляться в поездки, а при выезде на дорогу — соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Напомним, сутки 9 января в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. В регионе ещё с вечера 8 января начался очередной разгул стихии: ветер усилился, пошёл мокрый снег с дождём, переходящий в снег.