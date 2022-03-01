Федеральную трассу в Алтайском крае перекроют из-за движения военных колонн

1 марта в Алтайском крае часть федеральной трассы перекроют на некоторое время из-за движения военных колонн. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Перекрывать проезд будут трижды:

с 18:00 до 21:00 на автодороге Б. Ключи — а/д Р-256 “Чуйский тракт” — Жилино;

с 18:00 до 21:00 на автодороге Б. Ключи — Лесной — а/д Фирсово — Бобровка — Рассказиха — аэродром Лесной;

с 23:20 до 00:15 на автодороге н.п. Полковниково — а/д Р-256 “Чуйский тракт” — Старая Косиха.

Водителей просят отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и заранее выбирать для себя комфортные маршруты.