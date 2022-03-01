Федеральную трассу в Алтайском крае перекроют из-за движения военных колонн
Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее выбирать другие маршруты
1 марта 2022, 09:15, Илья Звягинцев
1 марта в Алтайском крае часть федеральной трассы перекроют на некоторое время из-за движения военных колонн. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.
Перекрывать проезд будут трижды:
с 18:00 до 21:00 на автодороге Б. Ключи — а/д Р-256 “Чуйский тракт” — Жилино;
с 18:00 до 21:00 на автодороге Б. Ключи — Лесной — а/д Фирсово — Бобровка — Рассказиха — аэродром Лесной;
с 23:20 до 00:15 на автодороге н.п. Полковниково — а/д Р-256 “Чуйский тракт” — Старая Косиха.
Водителей просят отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и заранее выбирать для себя комфортные маршруты.
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