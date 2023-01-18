Эксперт рассказал, какие автомобили пропадут с российского рынка в 2023 году

Глава Союза автоэкспертов предсказал снижение процента европейских машин

18 января 2023, 11:51, ИА Амител

Фото: freepik.com

Массовые модели автомобилей европейского производства будут постепенно исчезать с российского рынка и, соответственно, с дорог, пишет РИА Новости.

Сейчас параллельный импорт позволяет ввозить в Россию европейские автомобили даже в условиях санкций, однако возникающие сложности в логистике способствуют увеличению стоимости машин, что может привести к резкому падению спроса.

"Европейские и американские автомобили из недорогого ценового сегмента в наступившем году будут потихоньку сходить на нет", – сказал президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров в интервью радио Sputnik.

Европейскую продукцию постепенно перестанут продавать в России, её вытеснят более дешёвые китайские автомобили – меньше по стоимости, но "жирнее" по комплектации.

Однако европейские автомобили премиум-класса будут по-прежнему поставляться в страну в рамках параллельного импорта, хотя и в меньшем объёме. Подорожание не станет помехой для покупателей, которые "не считают денег", пояснил эксперт.