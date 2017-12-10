Эксперты назвали самые плохо перепродаваемые автомобили в России

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Эксперты журнала "За рулем" составили список автомобилей, которые сложнее всего продать на российском вторичном рынке. Об этом пишет РИА Новости.

Антирейтинг был сформирован на основе данных за вторую половину текущего года для машин не дороже 1 миллиона рублей. Среди основных факторов, которые снижают ликвидность авто при перепродаже, были названы цена, позиционирование марки, комплектация, а также редкость и специфичность модели.

Возглавили список такие автомобили, как Mercedes-Benz B-класса, седан Ford Fiesta, Nissan Qashqai и Skoda Yeti.

По мнению специалистов, Mercedes-Benz B-класса недооценен на рынке, однако они не смогли назвать конкретные причины падения спроса на него. Непопулярность Nissan Qashqai и Skoda Yeti эксперты связали с существующим мнением об их "ненадежности".

В антирейтинг также попали Suzuki Grand Vitara, Hyundai Tucson из-за часто возникающих проблем с трансмиссией.

В конце списка расположились Chevrolet Cruze, Nissan Terrano, Mitsubishi L200 и Suzuki SX4, которые непопулярны из-за высокой цены.