Эксперты назвали топ-5 лучших автомобилей эпохи СССР

Издание Daily-Motor составило рейтинг лучших автомобилей, которые были созданы в СССР. Как пишет "Федеральное агентство новостей", рейтинг возглавил до сих пор любимый многими внедорожник "Нива", или Lada 4×4. Примечательно, что за рубежом у "Нивы" было прозвище "коммунистический Land Rover".

Кстати, в 2017 году "Нива" отметила 40-летний юбилей.

Фото: Auto2020.ru

На втором месте разместился спорткар ЗИЛ-112С, который был выпущен в 1961 году. Авторы этой модели применили по-настоящему инновационные решения — самоблокирующийся дифференциал, барашковые центральные гайки колес и дисковые тормоза.

Фото: Progorod58.ru

На третьем месте рейтинга ГАЗ-21 - первая "Волга". Напомним, эту легендарную модель выпускал Горьковский автомобильный завод. Всего было несколько версий этой модели, и некоторые из них были оснащены автоматической трансмиссией.

Фото: Kolesa.ru

На предпоследнее место рейтинга издание поставило ЗИЛ-117, созданный в 1971 году.

Фото: Zoozel.ru

И замыкает пятерку лидеров автопрома СССР ВАЗ-2107 "Жигули".