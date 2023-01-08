«Электробуханку» начнут производить в России

Первый автомобиль с такой модификацией обещают представить в Крыму уже этим летом

08 января 2023, 17:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Производство фургона с электродвигателем УАЗ-452, больше известного в народе под названием «буханка», планируют наладить в России, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаила Демурия. В Крыму предприятие «Элькафа» уже занимается разработкой набора компонентов для переоборудования, а завод «УАЗ» помогает компании инженерным ресурсом. Испытание модифицированной машины планируют провести уже весной 2023 года. Сейчас идут работы по сертификации набора компонентов для переоборудования.

Демурия добавил, что трансмиссию «электробуханки» хотят сделать полностью электрической. Также на предприятии хотят установить в отсек двигателя машины топливный генератор. Это позволит увеличить запаса хода, если владелец отправится на рыбалку, охоту или в любое другое место, где нет зарядки. Для таких регионов, как Алтайский край, где зимы достаточно холодные, разработчики планируют предусмотреть топливный обогрева салона.