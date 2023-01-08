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«Электробуханку» начнут производить в России

Первый автомобиль с такой модификацией обещают представить в Крыму уже этим летом

08 января 2023, 17:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Производство фургона с электродвигателем УАЗ-452, больше известного в народе под названием «буханка», планируют наладить в России, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаила Демурия. В Крыму предприятие «Элькафа» уже занимается разработкой набора компонентов для переоборудования, а завод «УАЗ» помогает компании инженерным ресурсом. Испытание модифицированной машины планируют провести уже весной 2023 года. Сейчас идут работы по сертификации набора компонентов для переоборудования.

Демурия добавил, что трансмиссию «электробуханки» хотят сделать полностью электрической. Также на предприятии хотят установить в отсек двигателя машины топливный генератор. Это позволит увеличить запаса хода, если владелец отправится на рыбалку, охоту или в любое другое место, где нет зарядки. Для таких регионов, как Алтайский край, где зимы достаточно холодные, разработчики планируют предусмотреть топливный обогрева салона.

 

Комментарии 9

  • Вот эту!? Зелёную...?
    08 января, Гость   Ответить
  • И удлинитель километров на 10 в комплект.
    08 января, Гость   Ответить
  • Скажи мне Михаил Демурья* Тыж инженер, не папуас * Зачем мы собираем этот * УАЗ?
    08 января, Гость   Ответить
  • Внутри дизельгенератор Трубу выводить не надо там и так сквозняк Как Tesla до такого не додумались ? (дураки нерусские)
    09 января, Гость   Ответить
  • У нас такие уже давно по БарнАулу гоняют Тока чуть побольше и с рогами Провода не долго протянуть, хоть куда можно уехать
    09 января, Гость   Ответить
  • Государство проспонсирует и само у себя купит. Так как нафиг этот электровоз не нужен никому. В ней смысл в автономности и проходимости. А от электродвигетеля этого ждать не стоит.
    09 января, Гость   Ответить
  • лучше бы вопрос с качеством бензиновой решали, электровоз это ни кому не брякал
    09 января, Гость   Ответить
  • Поговаривают в Ульяновске, к "каменг аут" приравнивается заявление о работе на заводе УАЗ)
    09 января, Гость   Ответить
  • Наверное не каким хреном заняться. Какой то вредитель под маскировкой нового модного веяния хочет уничтожить раз и навсегда этот внедорожник. Это трудяга по российским не благоустроенным просторам. Дизель и газ ДА! Ведущих четыре колеса и независимость подвески ДА. Улучшить отопление ДА! Приборы освещения ДА! Живучесть кузова ДА! Прицеп к ней Да!!!!!Связь и местоположение ДА! Изменение планировки сидячих и спальных мест внутри кузова ДА!
    09 января, Гость   Ответить
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