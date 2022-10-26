Гонки по взлётному полю. Алтайские дрэг-рейсеры сняли откровенный фильм об изнанке соревнований

Летний соревновательный сезон у алтайских дрэг-рейсеров завершился, и организаторы решили показать, как готовились к гонкам спортсмены, что проходило за кулисами и с какими трудностями пришлось столкнуться.

Официальные гонки по дрэг-рейсингу обычно проходят на взлётной полосе аэродрома Панфилово возле села Новороманово в Калманском районе. Команда Drag Racing Siberia Алтайской Федерации автомобильного спорта, которая проводит эти соревнования, подготовила фильм о том, как делались эти автопраздники летом-2022.