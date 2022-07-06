Госавтоинспекция Барнаула призывает перевозить малышей в автомобиле по правилам

ГИБДД Барнаула напомнила водителям, что малышей необходимо перевозить только в детском автомобильном кресле, подобранном по возрасту и весу ребенка.

В ведомстве отметили, что перевозка детей на руках — очень опасна, поскольку в случае удара вес ребенка увеличивается в десятки раз и взрослый человек не сможет удержать его.

В качестве примера привели ДТП, произошедшее вечером 5 июля в Барнауле.

«На переулке Ядринцева в районе дома № 101 произошло столкновение автомобиля Nissan Almera и автомобиля Renault Megane. После этого Nissan отбросило на движущийся во встречном направлении автомобиль Toyota Camry. В результате ДТП пассажиры Nissan — женщина и однолетняя девочка — получили телесные повреждения», — рассказали в полиции.

Как выяснилось, мать перевозила ребенка на руках. В отношении водителя составили административный материал по факту «нарушения требований к перевозке детей».