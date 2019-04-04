Госдума отменила налог на угнанные автомобили
Период, который транспорт числится в угоне, не будет облагаться пошлиной
5 апреля 2019, 00:40, Роман Кильмяшкин
Автолюбителей освободили от уплаты транспортного налога на угнанные автомобили, сообщает РБК. Соответствующий законопроект приняли в Госдуме России.
Налоговые выплаты приостанавливаются с момента, когда машину угнали и возобновляются с даты ее возвращения законному владельцу.
Факты угона и возврата транспорта должны быть подтверждены документами, выданными в МВД.
Напомним, что в 2018 году самой популярной у угонщиков моделью автомобиля стал ГАЗ-21.
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