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Госдума отменила налог на угнанные автомобили

Период, который транспорт числится в угоне, не будет облагаться пошлиной

5 апреля 2019, 00:40, Роман Кильмяшкин

Автолюбителей освободили от уплаты транспортного налога на угнанные автомобили, сообщает РБК. Соответствующий законопроект приняли в Госдуме России.

Налоговые выплаты приостанавливаются с момента, когда машину угнали и возобновляются с даты ее возвращения законному владельцу.

Факты угона и возврата транспорта должны быть подтверждены документами, выданными в МВД.

Напомним, что в 2018 году самой популярной у угонщиков моделью автомобиля стал ГАЗ-21.

ГАЗ-21 стал самым угоняемым автомобилем 2018 года

ГАЗ-21 стал самым угоняемым автомобилем 2018 года

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