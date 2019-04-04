Госдума отменила налог на угнанные автомобили

Автолюбителей освободили от уплаты транспортного налога на угнанные автомобили, сообщает РБК. Соответствующий законопроект приняли в Госдуме России.

Налоговые выплаты приостанавливаются с момента, когда машину угнали и возобновляются с даты ее возвращения законному владельцу.

Факты угона и возврата транспорта должны быть подтверждены документами, выданными в МВД.

Напомним, что в 2018 году самой популярной у угонщиков моделью автомобиля стал ГАЗ-21.