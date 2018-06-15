Грузовик без тормозов протаранил полтора десятка автомобилей в Томске
В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили 13 человек
15 июня 2018, 20:38
В Сети появились кадры массового ДТП, произошедшего вечером в четверг, 14 июня, на улице Балтийской в Томске.
Грузовик с отказавшими тормозами врезался в автомобили, стоявшие в пробке. Самосвал протаранил полтора десятка транспортных средств.
В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили 13 человек. Шесть человек, в том числе - трехлетний ребенок, были госпитализированы.
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