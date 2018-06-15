Грузовик без тормозов протаранил полтора десятка автомобилей в Томске

В Сети появились кадры массового ДТП, произошедшего вечером в четверг, 14 июня, на улице Балтийской в Томске.

Грузовик с отказавшими тормозами врезался в автомобили, стоявшие в пробке. Самосвал протаранил полтора десятка транспортных средств.

В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили 13 человек. Шесть человек, в том числе - трехлетний ребенок, были госпитализированы.